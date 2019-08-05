СБР должен Международному союзу биатлонистов около 700 тыс. евро за допинговые дела спортсменов

Союз биатлонистов России (СБР) до конца октября должен оплатить Международному союзу биатлонистов (IBU) почти €700 тыс. из-за допинговых дел российских спортсменов. Об этом вчера сообщил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«Окончательная сумма компенсации еще не утверждена, однако она точно превысит 600 тысяч евро, договоренность об этом уже достигнута. Сейчас СБР осталось выплатить еще 140 тысяч, поскольку IBU удержал 460 тысяч призовых, полагавшихся нашей организации за минувший сезон. Эту сумму нам рекомендовали выплатить до октябрьского конгресса IBU, на котором будет рассмотрен статус СБР», — сказал Нуждов ТАСС.

Такая сумма образовалась из-за расходов IBU на организацию и проведение официальных мероприятий, на которых рассматривался допинговым вопросом российских биатлонистов. При этом итоговая сумма долга может превысить 700 тысяч евро, если Международный союз включит в расходы понесенные потери от дополнительного тестирования российских спортсменов.

Отметим, что в октябре IBU рассмотрит вопрос с восстановлением прав СБР, чтобы Россия могла проводить международные соревнования по биатлону.

