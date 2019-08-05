21-летняя российская футболистка скончалась во сне

Фото: wfc_chertanovo_official/Instagram

В возрасте 21 года ушла из жизни бывшая футболистка женского клуба «Чертаново» Анастасия Березина. Причиной смерти девушки стала остановка сердца во сне.

«Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», — сообщается в неофициальном «Инстаграм» «Чертаново».

Анастасия Березина несколько раз выигрывала чемпионаты страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, а также выступала за юниорскую и молодежную команды России.



Отметим, что в 2017 году Березина завершила свою футбольную карьеру.