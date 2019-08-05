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Температура в Татарстане останется на уровне +20 градусов, ожидаются грозы

04:36, 05.08.2019
Температура в Татарстане останется на уровне +20 градусов, ожидаются грозы
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 5 августа, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен дождь, утром и днем местами сильный. Днем в отдельных районах республики ожидается гроза.

Ветер северо-западный: ночью умеренный, днем и вечером сильный, местами порывами 18—23 м/с, следует из сообщения на сайте Гидрометцентра РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью +8... +13 градусов. Максимальная температура воздуха днем +11... +16, на востоке до +20.

Напомним, накануне МЧС РТ сообщало о шквалистых порывах ветра и грозе.

Общество Татарстан
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