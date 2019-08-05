День в истории: День светофора, пьяного курсанта и выхода первого альбома Pink Floyd

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 5 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

В Иране отмечается Исламский день прав человека. Этот праздник учредили в 1990 году, когда в Каире министры иностранных дел стран-участниц Организации Исламского сотрудничества приняли Исламскую декларацию прав человек

Международный День светофора. В этот день в 1914 году в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

День пьяного курсанта. Ранее в этот день выходил приказ Министерства обороны о зачислении в военные училища или переводе учащихся военных училищ на следующий курс обучения.

В этот день произошли следующие значимые события

1699-й — на рейде Таганрога прошел первый смотр-парад и первые маневры российского флота.

1772-й — состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.

1858-й — по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

1861-й — в армии США отменены телесные наказания.

1891-й — выпущены первые дорожные чеки American Express.

1924-й — в Турции запрещено многоженство.

1963-й — в Москве представителями СССР, США и Великобритании был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой.

1967-й — вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» (Pink Floyd) — «Волынщик у врат зари» (The Piper At The Gates Of Dawn).

1973-й — стартует советская космическая миссия «Марс-6».

1996-й — в России установлены официальные символы президентской власти

1999-й — первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.

Кроме того, в этот день родились сразу несколько исторических личностей:

1844-й — русский художник Илья Репин (умер в 1930-м, прошло 175 лет со дня рождения)

1905 Артем Микоян (умер в 1970-м), советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда.

1930-й — Нил Армстронг (умер в 2012-м), американский астронавт.

1930-й — Эмин Хачатурян, армянский дирижер, композитор (умер 5 августа 2000 г.)

1934-й — татарский писатель и критик Фарваз Миннуллин (умер в 1994-м, сегодня отмечается 85 лет со дня его рождения)

В этот день скончались:

