День в истории: День светофора, пьяного курсанта и выхода первого альбома Pink Floyd
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 5 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- В Иране отмечается Исламский день прав человека. Этот праздник учредили в 1990 году, когда в Каире министры иностранных дел стран-участниц Организации Исламского сотрудничества приняли Исламскую декларацию прав человек
- Международный День светофора. В этот день в 1914 году в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
- День пьяного курсанта. Ранее в этот день выходил приказ Министерства обороны о зачислении в военные училища или переводе учащихся военных училищ на следующий курс обучения.
В этот день произошли следующие значимые события
- 1699-й — на рейде Таганрога прошел первый смотр-парад и первые маневры российского флота.
- 1772-й — состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
- 1858-й — по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.
- 1861-й — в армии США отменены телесные наказания.
- 1891-й — выпущены первые дорожные чеки American Express.
- 1924-й — в Турции запрещено многоженство.
- 1963-й — в Москве представителями СССР, США и Великобритании был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой.
- 1967-й — вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» (Pink Floyd) — «Волынщик у врат зари» (The Piper At The Gates Of Dawn).
- 1973-й — стартует советская космическая миссия «Марс-6».
- 1996-й — в России установлены официальные символы президентской власти
- 1999-й — первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.
Кроме того, в этот день родились сразу несколько исторических личностей:
- 1844-й — русский художник Илья Репин (умер в 1930-м, прошло 175 лет со дня рождения)
- 1905 Артем Микоян (умер в 1970-м), советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда.
- 1930-й — Нил Армстронг (умер в 2012-м), американский астронавт.
- 1930-й — Эмин Хачатурян, армянский дирижер, композитор (умер 5 августа 2000 г.)
- 1934-й — татарский писатель и критик Фарваз Миннуллин (умер в 1994-м, сегодня отмечается 85 лет со дня его рождения)
В этот день скончались:
- 1962-й — Мерилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер; р. 1926), американская актриса.
- 1991-й — Соитиро Хонда (р. 1906), основатель японской компании «Honda Motors» и ее президент в 1948—1973 гг.
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