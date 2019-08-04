Политолог: «Людей натравливают на правоохранительные органы, а правоохранительные органы — на них»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал прошедшую накануне в Москве несанкционированную акцию. По его словам, эффект от нее только негативный.



«Людей использует в своих политических игрищах ряд организаторов этих акций, мероприятий. Их подставляют, создают для них серьёзную опасность и натравляют их на правоохранительные органы, а правоохранительные органы — на них», — цитирует Мухина RT.

Политолог подчеркнул, что молодежь «легко вытащить на эти протестные незарегистрированные мероприятия». При этом, молодые люди «слабо отдают себе отчет в том, какие последствия это может иметь для них лично».

Напомним, что согласно заявлению МВД, по состоянию во вчерашней несанкционированной акции участвовали 1,5 тысячи человек, 600 из них задержаны «за различные правонарушения. Однако, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 838 человек.