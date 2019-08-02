УФАС по РТ обнаружило сговор при строительстве общежития для Казанского медуниверситета

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по РТ возбудило антимонопольное дело в отношении Казанского медицинского университета, ООО «Центр экспертизы и геоизысканий» и ООО «ПСК-Град». Ведомство заподозрило их в нарушении закона «О защите конкуренции», создании для ООО «ПСК-Град» преимущественных условий, ограничении конкуренции во время проведения аукциона на предмет строительства общежития медицинского университета.

В самом начале учреждение опубликовало закупку на право представить проектную документацию. Торги выиграло ООО «Центр экспертизы и геоизысканий».

Позже, на аукционе, на котором решалось, кто будет возводить общежитие для студентов «меда», победителем стало ООО «ПСК-Град». Оказалось, что у двух компании, выигравших тендеры, одни и те же владельцы: «Победителем стало ООО «ПСК-Град», оказавшееся афиллированным компании-разработчику ООО «Центр экспертизы и геоизысканий», чей проект лег в основу стройки. У обеих организаций одни и те же учредители с равными долями участия», — сообщили в УФАС по РТ.

Также ведомство отметило, что документация к торгам создала препятствия для других возможных участников конкурса. Строительство должно было осуществляться в рамках разработанного и утвержденного проекта.

В настоящее время в отношении ООО «ПСК-Град» ведется административное расследование ввиду непредставления сведений, которые заявлены в определении о назначении дела к рассмотрению. Фирме грозит штраф до 500 тыс. рублей.



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