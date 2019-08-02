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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

12:07, 02.08.2019
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Фото: pixabay.com

Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Было возбуждено уголовное дело.

В ФСБ отметили, что руководитель ячейки с сообщниками задержан.

Ранее сообщалось, что в Татарстане готовились диверсии с массовым отравлением ядами военнослужащих МВД и ФСБ, а также теракт на железнодорожной ветке. Двое обвиняемых в покушении на теракт отправлены под стражу, при этом на суде они заявили о своей невиновности.

Происшествия
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