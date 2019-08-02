ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Было возбуждено уголовное дело.

В ФСБ отметили, что руководитель ячейки с сообщниками задержан.

Ранее сообщалось, что в Татарстане готовились диверсии с массовым отравлением ядами военнослужащих МВД и ФСБ, а также теракт на железнодорожной ветке. Двое обвиняемых в покушении на теракт отправлены под стражу, при этом на суде они заявили о своей невиновности.

