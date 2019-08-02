Главное к утру: первое уголовное дело из-за лесных пожаров в Сибири, новые санкции США против РФ, возможная отставка Миргалимова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 2 августа.

СК возбудил первое дело из-за лесных пожаров в Сибири. Это произошло в Красноярском крае. Дело возбуждено по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами. Следком считает, с 22 марта по 1 августа 2019 года чиновники из вышеупомянутого министерства не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем они распространились на значительные территории.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей». При этом источники в Белом доме не уточняют, о каких именно мерах идет речь.

Татарстанское отделение КПРФ разослало в СМИ сообщения о том, что сегодня в 11.00 состоится пресс-конференция по вопросу отставки первого секретаря. Им является депутат Госсовета Хафиз Миргалимов.

Также Бюро Рескома КПРФ рассмотрело вопрос о замещении вакантного мандата депутата Казанской городской думы после досрочного прекращения полномочий Азата Ислаева. В итоге его передали Динаре Халимдаровой.

Министерство экономики Татарстана заключило соглашения о намерениях с инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны «Алма». Общий объем инвестиций составит более 49 млрд рублей, что позволит создать более тысячи рабочих мест.

С начала 2019 года российские миллиардеры разбогатели на $35,6 млрд. Согласно данным данным Bloomberg Billionaire Index (BBI), больше всего свое состояние увеличили предправления НОВАТЭК Леонид Михельсон (на $5,71 млрд, до $25,1 млрд), бизнесмен Геннадий Тимченко (на $3,81 млрд, до $17,6 млрд), глава «Норникеля» Владимир Потанин (на $3,29 млрд, до $22,9 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (на $3,27 млрд, до $21,1 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов (на $2,79 млрд, до $17 млрд).

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил России и Украине провести трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года.