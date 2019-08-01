День в истории: дебют MTV, день памяти жертв Первой мировой войны, учреждение Ордена Красного Знамени
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 1 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- день тыла вооружённых сил Российской Федерации; (1998)
- день памяти жертв Первой мировой войны;
- день инкассатора в России;
- день работника технической поддержки;
- день бумажных салфеток;
- день основания Службы спецсвязи РФ.
31 июля произошли следующие события:
- 1619 — первые африканские рабы доставлены в Джеймстаун, Вирджиния;
- 1774 — английским учёным Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород;
- 1780 — Швеция объявила о своём постоянном нейтралитете;
- 1876 — Колорадо стал 38-м штатом США;
- 1914 — Германия объявила войну России;
- 1924 — учреждён общесоюзный Орден Красного Знамени. Первый советский орден. Был учреждён для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества;
- 1964 — впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»;
- 1965 — первое исполнение песни Пола Маккартни «Yesterday»;
- 1981 — дебют музыкального телеканала «MTV». Ровно через шесть лет он начал работать и в Европе;
- 1994 — сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь»;
- 2008 — солнечное затмение 1 августа 2008 года, так же известное, как «Русское затмение».
Также 31 июля родились:
- 1659 — Себастьяно Риччи (ум. 1734), итальянский художник, представитель венецианской школы живописи;
- 1744 — Жан Батист Ламарк (ум. 1829), французский биолог;
- 1878 — Георг Гаккеншмидт (ум. 1968), российский борец и цирковой атлет, первый чемпион мира по вольной борьбе;
- 1936 — Ив Сен Лоран (ум. 2008), французский модельер;
- 1948 — Роберт Миннуллин, советский и российский татарский поэт, журналист, политический деятель;
- 1979 — Джейсон Момоа, американский киноактёр.
В этот день умерли:
- 30 до н. э. — Марк Антоний (р. 83 до н. э.), римский военачальник и триумвир;
- 1714 — Анна (р. 1665), королева Великобритании (1702—1714);
- 1946 — казнён Андрей Власов (р. 1901), советский военачальник-коллаборационист, командующий Русской освободительной армией (РОА);
- 2005 — Фахд ибн Абдель Азиз Аль Сауд (р. 1921), король Саудовской Аравии (1982—2005).
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