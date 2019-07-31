В августе в Казани пройдет фестиваль самозанятых

Фестиваль самозанятых организован Центром поддержки самозанятых АНО Самое и проводится при поддержке мэрии Казани. Это масштабное мероприятие призвано помочь всем зарегистрированным самозанятым в популяризации своих услуг и товаров.

Событие пройдет 10-11 августа в Горкинско-Ометьевском лесу в 11:00. Вход свободный, участие — бесплатное.

Свои товары и услуги на фестивале предложат более 200 самозанятых. Регистрация на участие в ярмарке открыта, подать заявку можно по телефонам +7 950 317 15 11, +7 987 002 91 71, + 7 937 600 12 26.

Территория фестиваля будет поделена на 8 функциональных зон — маркет, фудкорт, ЭКО-базар, лекторий, фитнес, детская, услуговая и консультационная.

В зоне маркета можно будет приобрести изделия ручной работы, а вкусно поесть можно на организованном фудкорте. В услуговой зоне гости ярмарки смогут оценить мастерство профессионалов. Также будет специально обустроенная детская зона для участников и гостей ярмарки с детьми.

На протяжении всего фестиваля будет работать лекторий, где самозанятые и приглашенные спикеры поделятся опытом и проведут несколько мастер-классов. А в зоне фитнеса можно научиться новым упражнениям или даже разработать специальную программу тренировок.

В зоне консультаций все желающие смогут поговорить со специалистами из самых разных областей: юристами, консультантами по пенсионному страхованию и даже психологами. Консультанты Центра поддержки самозанятых расскажут про налоговый режим, условия, работу с приложением и даже помогут зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Фестиваль самозанятых в Горкинско-Ометьевском лесу 10-11 августа

Старт мероприятия в 11:00

Вход и участие — бесплатные

