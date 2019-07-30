Итоги дня: суд над укравшей 220 млн кассиршей, достройка ЖК «Яшьлек» и эвакуация в «Тандеме»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 июля.
В Казани сегодня начался суд по делу бывшего главного кассира офиса банка «Открытие». Женщина призналась в хищении 220 млн рублей.
Долгострои в ЖК «Яшьлек» в деревне Куюки в скором времени будут завершены. Новый застройщик, СК «Бриз», должен завершить работы уже в октябре этого года. Сейчас в ЖК «Яшьлек» остаются недостроенными шесть домов.
У Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) появится новое общежитие за 372 млн рублей. 21-этажное здание будет уже четвертым общежитием для будущих энергетиков.
Сегодня в «Тандеме» эвакуировали 500 человек из-за того, что сработала автоматическая пожарная сигнализация. Разбираться, в чем причина сбоя, предстоит электрикам.
В Татарстане бюджет нацпроекта «Здравоохранение» возрос до 7 млрд рублей. Средства распределят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и на открытие центра детской онкологии.
Татарстан, по данным Росстата, вошел в лидеры по количеству введенного жилья. В республике сдано 4,7 % от всей площади жилья в стране.
Студент Казанского IT-лицея КФУ презентовал беспилотник для выявления лесных пожаров.ЭкономикаОбществоВластьТехнологииITМедицинаПроисшествия Татарстан
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