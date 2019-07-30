Итоги дня: суд над укравшей 220 млн кассиршей, достройка ЖК «Яшьлек» и эвакуация в «Тандеме»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 июля.

В Казани сегодня начался суд по делу бывшего главного кассира офиса банка «Открытие». Женщина призналась в хищении 220 млн рублей.

Долгострои в ЖК «Яшьлек» в деревне Куюки в скором времени будут завершены. Новый застройщик, СК «Бриз», должен завершить работы уже в октябре этого года. Сейчас в ЖК «Яшьлек» остаются недостроенными шесть домов.

У Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) появится новое общежитие за 372 млн рублей. 21-этажное здание будет уже четвертым общежитием для будущих энергетиков.

Сегодня в «Тандеме» эвакуировали 500 человек из-за того, что сработала автоматическая пожарная сигнализация. Разбираться, в чем причина сбоя, предстоит электрикам.

В Татарстане бюджет нацпроекта «Здравоохранение» возрос до 7 млрд рублей. Средства распределят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и на открытие центра детской онкологии.

Татарстан, по данным Росстата, вошел в лидеры по количеству введенного жилья. В республике сдано 4,7 % от всей площади жилья в стране.

Студент Казанского IT-лицея КФУ презентовал беспилотник для выявления лесных пожаров.