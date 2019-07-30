День в истории: дружба, московская канализация и «Санта Барбара»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 30 июля. В этот день отмечаются:

Международный день дружбы

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

День мучеников революции на Кубе.

Даты:

30 июля 1729 года был основан город Балтимор в США

В 1840 году российский император Николай I запретил термин «Белоруссия», заменив его на «губернии Северо-Западного края»

В этот день в 1898 году в Москве была открыта первая в городе канализация

В Британии только 30 июля 1900 года был запрещен детский труд в шахтах

Лондонское издание Penguin выпустило свои первые книги 30 июля 1935 года. Партия карманных книг произвела революцию в издательском бизнесе, благодаря идее продавать серьезную литературу в доступном формате

В 1938 году Третий Рейх наградил Железным крестом германского орла основателя компании Ford Генри Форда

В 1954-ом в Мемфисе прошли первые концерты с участием Элвиса Пресли

1956 — власти США стали печатать на долларах девиз In God We Trust

Сериал «Санта Барбара» появился на телевидении 30 июля 1984 года

Россия выдала Германии бывшего руководителя ГДР Эриха Хонеккера в этот день в 1992 году.

Также 30 июля родились преподобный Серафим Саровский (1759), одна из сестер-писательниц Эмили Бронте (1818), магнат Генри Форд (1863). Отдельно можно отметить, что в этот день в 1948 году появились на свет спортсменка и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер и французский актер Жан Рено. Помимо них день рождения сегодня отмечают Арнольд Шварценеггер (1947), футболист Юрген Клинсман (1964), режиссер Кристофер Нолан (1970).

Кроме того, в этот день оборвалась жизнь немецкого канцлера Отто фон Бисмарка (1898), одного из создателей Супермена Джо Шустера (1992), последнего императора Вьетнама Бао Дая (1997), а в 2007 году 30 июля скончались легендарные режиссеры Микеланджело Антониони и Ингмар Бергман.