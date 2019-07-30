День в истории: дружба, московская канализация и «Санта Барбара»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 30 июля. В этот день отмечаются:
- Международный день дружбы
- Всемирный день борьбы с торговлей людьми
- День мучеников революции на Кубе.
Даты:
- 30 июля 1729 года был основан город Балтимор в США
- В 1840 году российский император Николай I запретил термин «Белоруссия», заменив его на «губернии Северо-Западного края»
- В этот день в 1898 году в Москве была открыта первая в городе канализация
- В Британии только 30 июля 1900 года был запрещен детский труд в шахтах
- Лондонское издание Penguin выпустило свои первые книги 30 июля 1935 года. Партия карманных книг произвела революцию в издательском бизнесе, благодаря идее продавать серьезную литературу в доступном формате
- В 1938 году Третий Рейх наградил Железным крестом германского орла основателя компании Ford Генри Форда
- В 1954-ом в Мемфисе прошли первые концерты с участием Элвиса Пресли
- 1956 — власти США стали печатать на долларах девиз In God We Trust
- Сериал «Санта Барбара» появился на телевидении 30 июля 1984 года
- Россия выдала Германии бывшего руководителя ГДР Эриха Хонеккера в этот день в 1992 году.
Также 30 июля родились преподобный Серафим Саровский (1759), одна из сестер-писательниц Эмили Бронте (1818), магнат Генри Форд (1863). Отдельно можно отметить, что в этот день в 1948 году появились на свет спортсменка и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер и французский актер Жан Рено. Помимо них день рождения сегодня отмечают Арнольд Шварценеггер (1947), футболист Юрген Клинсман (1964), режиссер Кристофер Нолан (1970).
Кроме того, в этот день оборвалась жизнь немецкого канцлера Отто фон Бисмарка (1898), одного из создателей Супермена Джо Шустера (1992), последнего императора Вьетнама Бао Дая (1997), а в 2007 году 30 июля скончались легендарные режиссеры Микеланджело Антониони и Ингмар Бергман.ОбществоИстория
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