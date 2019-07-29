Итоги дня: «бессмысленное» тушение лесных пожаров, рост уровня бедности, в Казани начали обсуждать проект генплана

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 июля.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение лесных пожаров в Сибири бессмысленным. Вопрос о том, какие меры предпринимаются для тушения пожаров, ему задали на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».

Позже появилась информация, что на всей территории Иркутской области и Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Частично этот режим также ввели в Бурятии.

Росстат заявил о росте уровня бедности. В первом квартале 2019 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 20,9 млн человек и достигла, таким образом, 14,3% населения.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил рассмотреть возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они ранее купили жилье.



Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация».

Сегодня в Казани стартовали общественные обсуждения нового проекта генплана. Как участвовать в обсуждении, подробно рассказали на «деловом понедельнике» в казанской мэрии.

Основателя первого в Казани хосписа Владимира Вавилова пригласили выступить с трибуны Организации Объединенных Наций.

Татарстан вошел в тройку регионов с максимальным объемом собранных штрафов ГИБДД.

Авиакомпания «Оренбуржье» завила о прекращении полетов.

