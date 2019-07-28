В Казани прошел чемпионат по паркуру и фрирайду — видео

Фото: скриншот видеозаписи

Сегодня в казанском парке «Калейдоскоп» состоялся открытый турнир по паркуру и фрирайду. В нем приняли участие 40 трейсеров из Казани, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Ижевска и Новокузнецка, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Единственная представительницы слабого пола среди участников — Полина Созинова из Нижнекамска — посоветовала всем девушкам заниматься паркуром.

«Тут не нужно иметь «банки» в виде мышц, а нужны просто ловкость и концентрация», — сказала она.

Никита Некрасов из Санкт-Петербурга также считает, что уличная акробатика — это возможность раскрыть потенциал своего тела.