В Набережных Челнах объявили в розыск пропавшего без вести 71-летнего мужчину

Полиция в Набережных Челнах объявила в розыск пропавшего без вести 71-летнего мужчину по имени Владимир Малинин. Сообщается, что 26 июля около 13.00 он вышел из своего дома в поселке ЗЯБ и не вернулся.

В городском поисковом сообществе «Василиса» описывают его приметы следующим образом: на вид 60 — 70 лет, рост около 170 — 175 см. Волосы седые, на лице имеется шрам. Пропавший был одет в рубашку красного цвета с белыми рукавами, и в брюки черного цвета.

Всех, кто обладает информацией о возможном местоположении мужчины, попросили сообщить об этом по телефону 8 917 915 86 85.

Напомним, что всего в Татарстане пропавшими без вести числятся почти 500 человек.

