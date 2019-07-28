Управляющий казанской «Лэнд Истэйт» выставил на торги недвижимость на 100 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Лэнд Истэйт» выставил на торги часть имущества компании, находящегося в залоге «Татфондбанка». Восемь лотов оцениваются почти в 99,9 млн рублей.

В числе выставленной на торги недвижимости есть помещения на Галактионова за 27,9 и 11,8 млн рублей. Также с молотка пойдет микрорынок в Набережных Челнах за 29,7 млн рублей, говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта».

Заявки на участие в торгах принимаются с 28 июля по 2 сентября. Сам аукцион назначен на 4 сентября.