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Управляющий казанской «Лэнд Истэйт» выставил на торги недвижимость на 100 млн рублей

00:23, 28.07.2019
Управляющий казанской «Лэнд Истэйт» выставил на торги недвижимость на 100 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий ООО «Лэнд Истэйт» выставил на торги часть имущества компании, находящегося в залоге «Татфондбанка». Восемь лотов оцениваются почти в 99,9 млн рублей.

В числе выставленной на торги недвижимости есть помещения на Галактионова за 27,9 и 11,8 млн рублей. Также с молотка пойдет микрорынок в Набережных Челнах за 29,7 млн рублей, говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта».

Заявки на участие в торгах принимаются с 28 июля по 2 сентября. Сам аукцион назначен на 4 сентября.

НедвижимостьБизнес Татарстан
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