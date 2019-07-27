Власти Казани изъяли у ООО «Профит» 10 га земли в лесопарке «Лебяжье»

Исполком Казани изъял у ООО «Профит» 10 га земли вдоль ул. Салиха Батыева у ЖК «Изумрудный город».

Согласно постановлению исполкома, которое размещено в сборнике документов мэрии Казани, участки изымаются в связи с включением их в сентябре 2018 года в состав особо охраняемой природной территории местного значения — городского леса «Лебяжье».



Также исполком признал утратившим силу собственное постановление от февраля 2018 года о предоставлении данного участка ООО «Инжиниринг».

В целях полного возмещения причиненных изъятием убытков, в том числе упущенной выгоды, власти предоставили ООО «Профит» земельный участок площадью 10 га на Оренбургском тракте в зоне индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.



Ранее сообщалось, что исполком Казани обменяет «Банку Казани» землю на Дубравной на участок в центре.

