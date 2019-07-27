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Власти Казани изъяли у ООО «Профит» 10 га земли в лесопарке «Лебяжье»

09:34, 27.07.2019
Власти Казани изъяли у ООО «Профит» 10 га земли в лесопарке «Лебяжье»
Фото: kzn.ru

Исполком Казани изъял у ООО «Профит» 10 га земли вдоль ул. Салиха Батыева у ЖК «Изумрудный город».

Согласно постановлению исполкома, которое размещено в сборнике документов мэрии Казани, участки изымаются в связи с включением их в сентябре 2018 года в состав особо охраняемой природной территории местного значения — городского леса «Лебяжье».

Также исполком признал утратившим силу собственное постановление от февраля 2018 года о предоставлении данного участка ООО «Инжиниринг».

В целях полного возмещения причиненных изъятием убытков, в том числе упущенной выгоды, власти предоставили ООО «Профит» земельный участок площадью 10 га на Оренбургском тракте в зоне индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

Ранее сообщалось, что исполком Казани обменяет «Банку Казани» землю на Дубравной на участок в центре.

ОбществоВласть Татарстан
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