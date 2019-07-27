Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» назвал слабые стороны здравниц республики

Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев рассказал, что здравницам республики необходимо работать над анимационной и досуговой деятельностью.

«Для этого уже 2 года мы проводим в Казани Всероссийский фестиваль анимационных и развлекательных программ «ЗдравКультПривет». В прошлом году на него со всей России приехало 28 санаториев» — рассказал Терентьев в интервью «Реальному времени».



Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» отметил, что один из членов ассоциации после участия в фестивале «ЗдравКультПривет» полностью пересмотрел анимационную работу и организацию отдыха, после чего объемы реализации путевок в санатории увеличились за год на 30%.



Среди достоинств татарстанских санаториев Терентьев отметил лечебную базу. По его словам, в большинстве своем здравницы принадлежали сильным предприятиям, что позволяло сохранять и приумножать лечебную базу, а также проводить ремонтные работы.



Ранее власти Татарстана утвердили план приватизации госимущества на 2019 год. Согласно нему, приватизации в том числе подлежит АО «Санаторий «Крутушка».

