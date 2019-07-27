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Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» назвал слабые стороны здравниц республики

07:20, 27.07.2019
Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» назвал слабые стороны здравниц республики
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев рассказал, что здравницам республики необходимо работать над анимационной и досуговой деятельностью.

«Для этого уже 2 года мы проводим в Казани Всероссийский фестиваль анимационных и развлекательных программ «ЗдравКультПривет». В прошлом году на него со всей России приехало 28 санаториев» — рассказал Терентьев в интервью «Реальному времени».

Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» отметил, что один из членов ассоциации после участия в фестивале «ЗдравКультПривет» полностью пересмотрел анимационную работу и организацию отдыха, после чего объемы реализации путевок в санатории увеличились за год на 30%.

Среди достоинств татарстанских санаториев Терентьев отметил лечебную базу. По его словам, в большинстве своем здравницы принадлежали сильным предприятиям, что позволяло сохранять и приумножать лечебную базу, а также проводить ремонтные работы.

Ранее власти Татарстана утвердили план приватизации госимущества на 2019 год. Согласно нему, приватизации в том числе подлежит АО «Санаторий «Крутушка».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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