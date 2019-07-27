День в истории: первое страховое общество, умер Лермонтов и родился Юрий Хой

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 27 июля:

Во Вьетнаме 27 июля отмечают День памяти погибших за независимость страны.

В этот же день в Финляндии празднуется День Сони.

В России в этом году на 27 июля выпал День работника торговли.

Кроме того, на эту дату выпали День гамбургера, День шотландского виски и День благодарности волынке.

В 1586 году в Старый Свет привезли табак. Первую партия доставил мореплаватель Уолтер Рэли.

Банк Англии был основан 27 июля 1694 года особым указом парламента королевства.

В России в этот день в 1827 году было учреждено первое в стране страховое общество.

В 1940 на экраны впервые вышел герой мультсериалов кролик Багз Банни.

Также этот день считается днем окончания Корейской войны, в 1953 году было подписано Соглашение о перемирии и создании демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей.

27 июля родились основатель стиля кёкусинкай в карате Масутацу Ояма (1923), основатель группы «Сектор газа» Юрий Клинских (1964) известный как Юрий Хой, актер Николай Костер-Вальдау (1970), прославившийся ролью Джейми Ланистера в сериале «Игра Престолов».

Кроме того, в этот день умерли поэт Михаил Лермонтов (1841), режиссер Уильям Уайлер (1981) и сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович (2013).