Итоги дня: снижение ключевой ставки, Россия сможет выступить на Олимпиаде под своим флагом, годовалый ребенок, брошенный на обочине

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 июля.

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,25% годовых.

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. На официальном портале ОКР сообщается, что комитет получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в Токио под своим флагом без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочку на обочине дороги и разошлись по своим делам. Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел накануне вечером.

Совет Федерации одобрил законопроект, увеличивающий количество малообеспеченных семей, которые смогут получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил продление программы материнского капитала до 2025 года.



Совет директоров «Российских железных дорог» переизбрал своим председателем вице-премьера Максима Акимова.

Казанские ученые назвали древнее захоронение в Аксубаевском районе типичным мусульманским могильником.

«Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли.