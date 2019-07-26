Председателем совета директоров РЖД переизбран вице-премьер РФ Максим Акимов
Совет директоров «Российских железных дорог» переизбрал своим председателем вице-премьера Максима Акимова.
«Избрать председателем совета директоров ОАО «РЖД» Акимова Максима Алексеевича», — говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
Уточняется, что кандидатура Максима Акимова была поддержана всеми 13 членами совета директоров РЖД, присутствовавшими на заседании.
Ранее СМИ сообщали, что бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн может войти в совет директоров РЖД, где сменит бывшего вице-премьера РФ, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.
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