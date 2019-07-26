Главное к утру: KPI для губернаторов, снижение стоимости частот для 5G, граффити с Загитовой за 100 тысяч рублей

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 июля.

Из Казани вылетел первый самолет с паломниками, отправившимися в хадж. Воздушное судно улетело в Москву, откуда паломники вылетят в Дубай. Затем верующие на автобусах доедут до Мекки. Центральный обряд назначен на 11 августа — в праздник Курбан байрам.

Мэр Ижевска Олег Бекметьев одобрил идею граффити с Алиной Загитовой в Птичьем сквере. Работы по нанесению рисунка потребуют около 100 тысяч рублей.

Правительство утвердило новые критерии оценки эффективности губернаторов. Методики согласовывались с регионами. Показатели эффективности губернаторов будет оценивать рабочая группа во главе с министром финансов России Антоном Силуановым.

В Министерстве коммуникаций и связи РФ считают, что необходимо снизить стоимость пользования частотами для сетей 5G. Предлагается сократить тариф для операторов со 112,5 до 1,32 млрд рублей в год.

Синоптики предсказывают снег на севере России в эти выходные. В центральной части страны ожидается похолодание. Резкая перемена климата будет вызвана «тропосферной ложбиной из Арктики».

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о пополнении команды. Контракт с клубом подписал полузащитник Ника Кипиани. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год.