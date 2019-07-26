«Ромир»: 42% россиян считают тарифы ЖКХ высокими

Менее половины жителей (42%) России заявили, что размеры коммунальных платежей являются высокими. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

Согласно опросу, 23% респондентов считают тарифы ЖКХ неподъемными, из-за чего не всегда могут оплачивать счета. Количество подобных заявлений выросло почти в два раза с 2016 года.

В целом 76% граждан охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую, 5% поставили высшую оценку, 15% отметили, что система ЖКХ в своем районе плоха, передает «РИА Новости».

Основным проблемным пунктом по-прежнему остается качество услуг персонала и управляющей компании, а также проблемы в системе водоснабжения и отопления.

В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч во всех федеральных округах России.

Напомним, в России с 1 июля была повышена плата за услуги ЖКХ. Она была проиндексирована на 2,4%.