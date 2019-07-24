Итоги дня: запрет выдавать микрозаймы под залог жилья, расходы на нацпроекты, забастовка крановщиков Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 июля.



Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают требования к микрофинансовым компаниям. Главное решение — потребительские микрозаймы не получится выдавать под залог жилья или доли в нем.



В Счетной палате РФ сообщили, что расходы на нацпроекты «Цифровая экономика Российской Федерации», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Повышение производительности труда и поддержка занятости» исполнены пока на низком уровне. Так, расходы на цифровую экономику исполнены пока на 8,3%, на дороги — на 12,2%, на экологию — на 11,6%, на повышение производительности труда — на 17,7%.

Сегодня крановщики остановили работу 20 башенных кранов на ряде строек в Казани. Среди их основных требований — обеспечение соблюдения техники безопасности на площадке, а также повышение зарплаты рабочим. Некоторых бастующих крановщиков уволили. Подробнее — в материале «Реального времени».

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил ужесточить наказание за насилие в семье.

Госдума РФ приняла закон о стабилизации цен на бензин.

Правительство России намерено запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут.

Госдума РФ расширила число получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.

В Казани у пляжа «Локомотив» появился странный осадок на берегу. Кроме того, экологи проверяют массовую гибель рыбы и чаек на Волге.

Комитет по охране объектов культурного наследия РТ не нашел ценности в панно, исчезнувшем со здания ДОСААФ в Казани.