МВД по РТ в рамках гособоронзаказа закупит бензин и дизельное топливо почти на 300 млн рублей

На поставку бензина и дизельного топлива для нужд Министерства внутренних дел по Республике Татарстан будет потрачено 295,5 млн рублей.

Согласно госзакупке, которую разместило ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан», закупка производится в рамках государственного оборонного заказа.

Отмечается, что исполнителю необходимо будет поставить бензин Аи-80, Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо. В 2019 году на закупку топлива будет потрачено 1,6 млн рублей, в 2020 году и 2021 году — по 146,9 млн рублей. Суммарно за три года покупка топлива для нужд МВД по РТ обойдется федеральной казне в 295,5 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 августа текущего года. Сам аукцион проведут 2 августа. Исполнителю заказа предстоит поставлять топливо со дня заключения контракта и до конца 2021 года.

Ранее МВД по Республике Татарстан разместило заявку на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Маршрутной в Казани. Стоимость контракта составила 227 млн рублей.

