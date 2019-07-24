Главное к утру: ситуация с крановщиками в Казани, продажа имущества банка «Спурт», продление ареста экс-министру Абызову

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 24 июля.

Прокурор Татарстана дал поручение проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в отношении казанских крановщиков. Ранее объединение «Крановщики Казани» разослало письма застройщикам с требованием поднять зарплаты и соблюдать Трудовой кодекс РФ. Минстрой Татарстана поддержал крановщиков.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о проведении торгов по продаже части имущества банка «Спурт». В результате с молотка ушли пять лотов за 8,9 млн рублей.

Минтруд РФ рассчитал размер прожиточного минимума в стране за I квартал 2019 года. Этот показатель составил 10 753 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум за январь — март 2019 года достиг показателя 11 653 рубля.

Басманный суд Москвы оставил бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в СИЗО на 3 месяца. Срок следствия по делу продлен до декабря 2019 года.

В Госдуме РФ предложили отменить обязательное согласие на медицинское вмешательство. В парламенте считают, что необходимо закрепить норму, приравнивающую вызов скорой помощи к такому согласию.