Из Кемерово в Казань запустят прямые авиарейсы

Из Кемерово планируют запустить прямые авиарейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом заявил замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей странице в Instagram.

По его словам, нововведение крайне важно для развития транспортной доступности региона.

«Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые, в перспективе, будут выполнять новые рейсы», — отметил Панов.

Предварительно, перелеты будут запущены в 2020 году.

Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air начнет выполнять прямые рейсы из Казани в Будапешт. Первый перелет запланирован на 30 октября.