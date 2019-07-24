Из Кемерово в Казань запустят прямые авиарейсы
Из Кемерово планируют запустить прямые авиарейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом заявил замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей странице в Instagram.
По его словам, нововведение крайне важно для развития транспортной доступности региона.
«Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые, в перспективе, будут выполнять новые рейсы», — отметил Панов.
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Прямые рейсы из Кемерова в Казань, Екатеринбург и Новосибирск планируем запустить в 2020 году. Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. ⠀ Это важно для развития транспортной доступности региона. ⠀ Реконструкцию аэропортов и развитие межрегиональных авиаперевозок из Кузбасса обсудили сегодня на видеоселекторе с Губернатором. ⠀ Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые, в перспективе, будут выполнять новые рейсы. ⠀ Возможность улететь в крупные российские аэропорты упростит жизнь кузбассовцев и гостей региона. Обновление аэропортов и ремонт взлетно-посадочных полос позволит принимать больше пассажиров и в разы улучшить качество их обслуживания. ⠀ Искренне надеюсь, что после реконструкции «воздушных гаваней» люди будут хвалиться тем, как хорошо и комфортно прилетать в Кузбасс! #аэропортыкузбасса #авиация #перелеты #алексейлеонов #спиченково
Предварительно, перелеты будут запущены в 2020 году.
Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air начнет выполнять прямые рейсы из Казани в Будапешт. Первый перелет запланирован на 30 октября.БизнесТранспорт Татарстан
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