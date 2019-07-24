День в истории: растворимый кофе, «Кузькина мать» Хрущева и отказ от советского рубля

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 24 июля:

В России 24 июля считается Днем кадастрового инженера и Днем флориста. В США 24 июля — это Национальный день текилы.

В 1701 году в этот день был основан город Детройт.

Эта же дата считается днем, когда впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита. 24 июля 1790 года метеорит упал во Франции, возле города Барботан.

В 1938 году был изобретен растворимый кофе.

В этот день в 1942 году немецкие войска заняли Ростов-на-Дону, что стало началом битвы за Кавказ.

Город физиков Дубна появился 24 июля 1956 года. Именно в этот день ранг города получил поселок Дубно.

24 июля 1959 года Никита Хрущев заявил президенту США Ричарду Никсону на выставке в Сокольниках: «Мы вам еще покажем кузькину мать!».

В 1969 году в этот день космический корабль «Аполлон-11» успешно приводнился в Тихом океане.

В 1990 году в СССР отменили «сухой закон», ограничения на продажу алкоголя были введены в 1985 году.

Ровно через 3 года Центральный банк России заявил о прекращении хождения советского рубля. С 24 июля в обороте остались только новые купюры.

24 июля является днем рождения для основателя французской уголовной полиции Франсуа Эжена Видока (1775), писателя Александра Дюма-старшего (1802), писателя Николая Чернышевского и адмирала Николая Кузнецова (1904).

Также стоит отметить, что сегодня, 24 июля, в Хабаровске объявлен траур по погибшим в пожаре детям.