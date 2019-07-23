Партия Зеленского набирает на выборах в Раду 43,1% после обработки более 90% протоколов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов после обработки более 90% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Также пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии. Среди них — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,94%), «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (8,18%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,92%).

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них принимали участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Ранее ЦИК признал выборы состоявшимися. По прогнозам аналитиков, 250 мандатов в Верховную раду получит партия Зеленского.