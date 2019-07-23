День в истории: первый Ford, институт им. Склифосовского и Хайле Селассие

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 23 июля:

Сегодня отмечается Всемирный день китов и дельфинов. В Древнем Риме на этот день выпадали Нептуналии — празднества в честь бога моря Нептуна.

В 1687 году 23 июля в Париж прибыло первое русское посольство.

В этот же день в 1864 году был учрежден Новороссийский университет.

В 1903 году Ford выпустил свой первый автомобиль «модель А». Он сошел с конвейера через месяц после создания компании.

В 1923 году в Москве был основан институт травматологии и неотложной помощи им. Н. В. Склифосовского. Знаменитый «Склиф» разместился в больнице графа Н. П. Шереметьева.

23 июля 2015 года ученые обнаружили первую экзопланету, похожую на Землю и расположенную на достаточном расстоянии от звезды Kepler-452 b для зарождения жизни.

В этот день в 1892 году родился последний император Эфиопии Хайле Селассие I, который позже стал одним из центральных персонажей Растафарианства и реггей-культуры. Также 23 июля родились участник Depeche Mode Мартин Гор, актеры Вуди Харрельсон и Дэниел Рэдклифф, Моника Левински, а также ведущий легендарного «Музобоза» Иван Демидов.

Эта дата также стала днем смерти создателя знаменитой марки швейных машин Исаака Зингера и британской певицы Эми Уайнхаус.