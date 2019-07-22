Итоги дня: встреча Путина с Чемезовым, рекордный рост объема «свободных денег», стратегия развития Казани до 2030 года

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 июля.



Сегодня состоялась встреча главы «Ростеха» Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече Чемезов сообщил, что в 2018 году госкорпорация нарастила чистую прибыль на 6%, до 128,1 млрд рублей. Также на встрече Чемезов рассказал Путину, что четверть питьевой воды в России — подделка.

Объем «свободных денег» у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей. Об этом сказано в исследовании холдинга «Ромир».



Госдума рассмотрит законопроект об общероссийской Минуте молчания 22 июня.

В Стратегию социально-экономического развития Казани до 2030 года внесут изменения. Это связано с тем, что продолжительность жизни и ВТП на душу населения превысили ожидания. В обновленной стратегии ожидаемая продолжительность жизни казанцев вырастет до 80 лет.

В материалах к проекту нового генплана Казани разработчики обозначили более 20 мест, где планируется построить новые станции метро.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников отдыхать в башкирских санаториях. Об этом он заявил во время оперативного совещания в правительстве РБ.

Обвиняемым по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе продлили домашний арест.

Сегодня в возрасте 72 лет скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

