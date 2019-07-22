Скончался диктор Николай Игнашов, чьим голосом объявляются остановки в автобусах Казани

19 июля скончался известный диктор ГТРК «Татарстан» Николай Игнашов. Именно его голосом объявляются остановки в автобусах Казани.

— Мой папа был актером, диктором ГТРК Татарстан, и всегда я видела его на сцене Качаловского театра, слышала голос из телевизора, радио... И вы представляете остановки в красных автобусах Казани — это голос моего папы!!! — написала на свой странице во «ВКонтакте» Яна Протасова, дочь Николая Игнашова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

В 2007 году диктора пригласили на запись — его голосом и сейчас объявляются остановки в автобусах Казани.