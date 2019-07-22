Ильнар Сираев: средства для льготников можно найти, увеличив штрафы за загрязнение экологии
Ввести ряд новых льгот и расширить списки льготников предлагают в своей предвыборной программе кандидаты в депутаты Госсовета РТ — от введения льгот на оплату ЖКХ до увеличения заработной платы работникам бюджетных организаций и учреждений.
Найти средства на это, по словам Ильнара Сираева, можно будет в бюджетах крупных предприятий, чьи производства связаны с загрязнением окружающей среды, — увеличив в разы размеры штрафов за загрязнение.
Ранее «Реальное время» писало, что Казань входит в топ-15 российских городов по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота.ОбществоВластьИнфраструктураТехнологииЭкономика Татарстан
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