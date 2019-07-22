Спасатели нашли тело пропавшего у озера в Уфе мальчика

В Уфе в озере Теплом спасателями удалось обнаружить тело подростка, который пропал в минувшие выходные.

Установлено, что 13-летний подросток пришел на водоем с друзьями. Со слов его знакомых из компании, погибший начал тонуть в 10 метрах от берега. Один из мальчиков пытался его спасти, но у него это не получилось.

Школьники пытались позвать на помощь взрослых, спасателям они не звонили, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Уточняется, что пляж «дикий» и не предназначается для купания. Кроме подростков, во время инцидента на нем не было других людей.

Напомним, вчера водолазы несколько часов пытались отыскать тело ребенка. При этом поиски на территории прибрежной части не привели к результатам.