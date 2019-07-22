В России ужесточат процедуру получения охотничьего билета

Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.

Ведомство разрабатывает законопроект, согласно которому предлагается ввести охотничий минимум — экзамен, в ходе которого желающие получить билет будут сдавать основы биологии диких животных, требования правил охоты, технику безопасности.

Причиной ужесточения правил получения билета может быть рост числа несчастных случаев во время охоты. В случае вступления в силу новых поправок у тех, кто имеет охотничий билет, сдавать экзамен не придется, пишет «Коммерсант».

На данный момент для получения охотничьего билета желающий должен подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума. Всего в России сегодня зарегистрировано более 4,5 млн охотников.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили использовать луки как отдельный вид охотничьего оружия. Авторы инициативы надеются, что расширение законной сферы использования луков позволит снизить риски социального и криминального характера.