День в истории: первое русское кругосветное путешествие, теракты в Норвегии, смерть Гаяза Исхаки

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 22 июля:

В 1502 году в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света.

В 1806 году шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное путешествие.

В этот день в 1929 году началась война между СССР и Китаем за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой.

В 1944 году был основан Международный валютный фонд.

Через 2 года, в 1946 году, был одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения.

В 1997 году 22 июля президент России Борис Ельцин наложил вето на закон о религии, дающий привилегии православной церкви.

В 2002 году в США объявлено о самом крупном за всю историю страны банкротстве. Эта процедура была запущена в отношении телекоммуникационной компании «Уорлдком».

В 2011 году произошли теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства 8 человек погибли, десятки ранены. При нападения Андерса Брейвика на молодежный лагерь погибли 68 человек и десятки получили ранения.

22 июля родились советский микробиолог Владимир Тимаков (1905), певец, народный артист России Олег Газманов (1955), советский и российский актер Иван Охлобыстин (1966) российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) (1983).

В этот день скончались сын и наследник французского императора Наполеона I (1832), русский писатель, старший брат Федора Достоевского Михаил (1864), а также татарский писатель, публицист Гаяз Исхаки (1954).