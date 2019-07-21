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В центре Казани завершился крестный ход

12:18, 21.07.2019
В центре Казани завершился крестный ход
Фото: скриншот видео

В Казани прошел крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.

Святыню пронесли от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Прямая трансляция велась в официальной группе «ВКонтакте» «Православие в Татарстане». В связи с крестным ходом временно запрещено движение и стоянка транспортных средств по проезжей части в центре города. Ограничение действует до 13 часов.

Напомним, в этот день в 1579 году произошло явление Казанской иконы Божией Матери.

Общество Татарстан
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