В центре Казани завершился крестный ход

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В Казани прошел крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.

Святыню пронесли от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Прямая трансляция велась в официальной группе «ВКонтакте» «Православие в Татарстане». В связи с крестным ходом временно запрещено движение и стоянка транспортных средств по проезжей части в центре города. Ограничение действует до 13 часов.

Напомним, в этот день в 1579 году произошло явление Казанской иконы Божией Матери.

