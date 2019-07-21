В центре Казани завершился крестный ход
В Казани прошел крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.
Святыню пронесли от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Прямая трансляция велась в официальной группе «ВКонтакте» «Православие в Татарстане». В связи с крестным ходом временно запрещено движение и стоянка транспортных средств по проезжей части в центре города. Ограничение действует до 13 часов.
Напомним, в этот день в 1579 году произошло явление Казанской иконы Божией Матери.
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