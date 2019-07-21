Иммиграционная служба США изменит тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США пересмотрит тест на натурализацию.

Служба внесет изменения, чтобы гарантировать точную оценку знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина. «Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями», — подчеркивается в документе, размещенном на официальном сайте службы гражданства и иммиграции.

Внедрение измененного теста запланировано на декабрь 2020-го или начало 2021 года.

Напомним, ранее служба гражданства и иммиграции США объявляла о закрытии московского офиса.