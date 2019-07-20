До выборов в Госсовет Татарстана осталось 50 дней

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Государственного совета Татарстана шестого созыва. До выборов осталось 50 дней.

К участию выдвинуты 296 кандидатов, из них зарегистрированы 269. Об этом сообщили на 70-м заседании ЦИК РТ. По одномандатным избирательным округам зарегистрированы 138 кандидатов. По республиканскому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов от трех политических партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» — 131 кандидат. Утратили статус выдвижения шесть кандидатов.

Ранее в соцсетях появился пародийный ролик о выборах в Госсовет Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

