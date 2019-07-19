Итоги дня: ролик о «хранителях Госсовета», санкции против ФСБ и облигации «Ростеха»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 июля.

Сегодня в соцсетях появился пародийный ролик о выборах в Госсовет РТ, смонтированный из экранизации комикса «Хранители». Тем временем кандидатами в депутаты зарегистрировались 269 человек.



Власти США подготовили новый пакет санкций в отношении России. На этот раз меры планируется принять против 24 сотрудников ФСБ.



«Ростех» запланировал первый для себя выпуск облигаций. За счет него госкорпорация рассчитывает привлечь до 100 млрд рублей.

В Башкирии предупредили о жаре до 38°С. В МЧС рекомендовали ходить босиком.

В Казани на улице Баумана снесли сувенирные киоски. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Разработчики приложения FaceApp заработали за последнюю неделю около $1 млн. Новая волна популярности сервиса резко подняла встроенные покупки в программе.



