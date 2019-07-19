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Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

09:05, 19.07.2019
Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»
Фото: pixabay.com

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Жилкредит» (Москва).

По информации регулятора, кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы в рамках исполнения судебного решения.

Также «Жилкредит» нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов и занимает 420-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Напомним, прибыль российских банков за первое полугодие составила более 1 трлн рублей.

ЭкономикаБанки
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