День в истории: первая советская Конституция, рождение Владимира Маяковского, операция по пересадке языка

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 19 июля:



В РСФСР в 1918 году вступила в действие первая советская Конституция.

19 июля 1941 года Иосиф Сталлин назначен наркомом обороны СССР.

В 1946 году в этот день состоялась первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

Спустя восемь лет, в 1954 году состоялся выход первого сингла Элвиса Пресли.

В 1980 году 19 июля в Москве открылись XXII Олимпийские игры.

В 1991 году первый президент РФ Борис Ельцин издал указ о «департизации» всех государственных органов России.

В 2003 году 19 июля состоялась первая в мире операция по пересадке языка, которая прошла успешно.

Также стоит отметить, что 19 июля родились американский конструктор Сэмюэль Кольт (1814), русский поэт Владимир Маяковский (1893), советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе (1938), украинский политик и боксер Виталий Кличко (1971).



19 июля скончались народная артистка СССР Фаина Раневская (1984), советский журналист и издатель Александр Гинзбург (2002), а также российский рок-музыкант, лидер панк-группы «Король и Шут» Михаил Горшенев (2013).