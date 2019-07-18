Итоги дня: дело об убийстве гендиректора «Водоканала», отравление в детском лагере и задержание экс-главы «Самаратранснефть-Терминала»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 июля.

В Казани задержали Ирека Ганеева, предполагаемого заказчика убийства гендиректора МУП «Водоканал» Григория Арутюнова в 2004 году. Он был отправлен под арест Советским райсудом.



Число отравившихся в Крыму детей и вожатых из Татарстана выросло до 56. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина выехала на полуостров и проверит ситуацию в других детских лагерях. Роспотребнадзор пришел к выводу, что разносчиками норовируса стали сотрудники столовой.



Интерпол задержал в Литве экс-главу «Самаратранснефть-Терминала» Романа Ружечко. Его подозревают в причастности к загрязнению нефти в нефтепроводе «Дружба».



Президент России Владимир Путин отправится завтра в Иркутск. Он проведет совещание по ликвидации последствий наводнения. Также глава государства встретится в Магнитогорске с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Москва заняла третье место в мировом рейтинге городов по количеству проживающих в них долларовых миллиардеров. Она уступает по этому показателю Нью-Йорку (85) и Гонконгу (79).

Мэрия Казани заберет у «Банка Казани» участок на Дубравной и отдаст взамен более престижный — на улице Островского.

Для строительства дорожной развязки на БКК в Казани снесут 74 дачных и индивидуальных жилых дома.