Главное к утру: рост невыездных должников в России, закон о единой системе обращения с опасными отходами, задержание адвоката в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 18 июля.

В казанском суде рассмотрят вопрос о мере пресечения для адвоката ЦОП «Бизнес против коррупции» Элика Абдрашитова. Его задержали сотрудники УВД Казани после получения 1,5 млн рублей. Следком возбудил дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников. При этом наибольшее количество невыездных должников отмечено в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане.

Президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральные законы «об отходах производства и потребления» и «о государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России согласно запросам пользователей в поисковой системе «Яндекса».