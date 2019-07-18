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ВЦИОМ: большинство россиян не считают наличие образования обязательным для высокооплачиваемой работы

06:36, 18.07.2019
ВЦИОМ: большинство россиян не считают наличие образования обязательным для высокооплачиваемой работы
Фото: pixabay.com

Большинство жителей России (70%) заявили, что образование не является необходимым условием для устройства на работу с большим заработком. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 68% опрошенных скептически относятся к образованию как к обязательному условию удачной карьеры, 65% респондентов выражают сомнения в неизбежности низкооплачиваемой непрестижной работы из-за отсутствия диплома.

Также отмечается, что россияне полагают, что образование сейчас является менее доступным. При этом за последние 9 лет граждане стали чаще считать высшее образование необходимостью, пишет ТАСС.

Напомним, ранее жители России назвали самые перспективные сферы труда для детей.

ОбществоОбразование
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