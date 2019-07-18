ВЦИОМ: большинство россиян не считают наличие образования обязательным для высокооплачиваемой работы

Большинство жителей России (70%) заявили, что образование не является необходимым условием для устройства на работу с большим заработком. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 68% опрошенных скептически относятся к образованию как к обязательному условию удачной карьеры, 65% респондентов выражают сомнения в неизбежности низкооплачиваемой непрестижной работы из-за отсутствия диплома.

Также отмечается, что россияне полагают, что образование сейчас является менее доступным. При этом за последние 9 лет граждане стали чаще считать высшее образование необходимостью, пишет ТАСС.

Напомним, ранее жители России назвали самые перспективные сферы труда для детей.