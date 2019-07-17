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Минниханов: максимальное сокращение долгов — один из наших приоритетов

11:16, 17.07.2019
Минниханов: максимальное сокращение долгов — один из наших приоритетов
Фото: president.tatar.ru

Долги Татарстана — это в будущем невыплаченные заработные платы и другие проблемы. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за первое полугодие 2019 года и задачам на текущий год.

По слова руководителя региона, одной из приоритетных задач властей является максимальное сокращение долгов, в том числе налоговой задолженности.

Также Минниханов обратил внимание финансовых, казначейских и налоговых органов на важность исполнения бюджета РБ.

Напомним, в первом полугодии на реализацию нацпроектов в Татарстане выделили 8,4 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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