Минниханов: максимальное сокращение долгов — один из наших приоритетов

Долги Татарстана — это в будущем невыплаченные заработные платы и другие проблемы. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за первое полугодие 2019 года и задачам на текущий год.

По слова руководителя региона, одной из приоритетных задач властей является максимальное сокращение долгов, в том числе налоговой задолженности.



Также Минниханов обратил внимание финансовых, казначейских и налоговых органов на важность исполнения бюджета РБ.

Напомним, в первом полугодии на реализацию нацпроектов в Татарстане выделили 8,4 млрд рублей.