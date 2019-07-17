Прибыль российских банков за первое полугодие составила более 1 трлн рублей

По итогам первых шести месяцев 2019 года прибыль российских банков превысила отметку в 1 трлн рублей. Об этом сообщают аналитики Центробанка.

По информации ЦБ, за первое полугодие прибыль банковского сектора равняется 1 005 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 634 млрд рублей.

Отмечается, что 365 кредитных организаций, или 79% от количества банков, получили прибыль в размере 1 118 млрд рублей. 99 учреждений (21%) получили убыток — 113 млрд рублей.

Активы банковского сектора на 1 июля текущего года составили 92,5 трлн рублей. Резервы на возможные потери увеличились на 7,8% — до 590 млрд рублей.

Напомним, ранее Сбербанк отчитался об увеличении чистой прибыли на 12,3%.