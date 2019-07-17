В Нижнекамске отремонтируют въездную дорогу в город за 324 млн рублей
В текущем году в Нижнекамске реконструируют улицу Чистопольскую, расположенную в северо-западной части города.
Строителям предстоит выполнить ремонтные работы на участке длиной 5,1 км. Специалисты вырубят деревья и кустарники, проведут земельные работы и обустроят дорожное полотно, в том числе установят светофоры и остановочные павильоны.
Также предполагается озеленение территории, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района Татарстана.
Работы должны начаться 31 июля. Стоимость реконструкции участка — 324,8 млн рублей. Деньги выделены из республиканского бюджета.
Напомним, в трех районах Татарстана модернизируют улично-дорожную сеть за 129 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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