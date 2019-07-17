Новости общества

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске отремонтируют въездную дорогу в город за 324 млн рублей

07:46, 17.07.2019
В Нижнекамске отремонтируют въездную дорогу в город за 324 млн рублей
Фото: dorogi.tatarstan.ru

В текущем году в Нижнекамске реконструируют улицу Чистопольскую, расположенную в северо-западной части города.

Строителям предстоит выполнить ремонтные работы на участке длиной 5,1 км. Специалисты вырубят деревья и кустарники, проведут земельные работы и обустроят дорожное полотно, в том числе установят светофоры и остановочные павильоны.

Также предполагается озеленение территории, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района Татарстана.

Работы должны начаться 31 июля. Стоимость реконструкции участка — 324,8 млн рублей. Деньги выделены из республиканского бюджета.

Напомним, в трех районах Татарстана модернизируют улично-дорожную сеть за 129 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров