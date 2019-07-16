Итоги дня: победа в «Шелковом пути», сбой в работе ЗАГСов и возвращение курилок в аэропорты

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 июля.

Сегодня утром команда «КАМАЗ-мастер» одержала уверенную победу на ралли «Шелковый путь». Экипажи Антона Шибалова, Андрея Каргинова и Айрата Мардеева заняли все призовые места. С победой гонщиков поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.



В работе ЗАГСов по всей стране произошел сбой. Из-за неполадок в системе Единого госреестра ЗАГС жители регионов не смогли получить необходимые документы. Позже в ФНС разъяснили, что перебои в работе реестра вызваны обновлениями и ЗАГСы могут работать с системой в офлайн-режиме. В татарстанском управлении ФАС пояснили, что пока работа ведется «по старинке».



Госдума в первом чтении приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Места для курения были запрещены антитабачным законом 2014 года. С тех пор депутаты порываются вернуть специальные комнаты.



В Казани заметили абитуриентов, ночующих у входа в приемную комиссию медколледжа. Они выстраиваются в очереди и создают списки, поскольку приехали из других регионов и боятся не успеть подать документы вовремя.

В России могут ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора. Глава РЭО рассказал, что начислять тарифы планируется по факту вывозимых отходов.



Президент Татарстана Рустам Минниханов поднялся на второе место в рейтинге политической устойчивости губернаторов ПФО. На первом месте идет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. За Миннихановым следует врио главы Башкирии Радий Хабиров.

В МВД уволили четырех сотрудников, связанных с делом журналиста Ивана Голунова.

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов прокомментировал сообщения об увольнении педагогов и директоров школ в Набережных Челнах. Чиновник заверил,что расторжение контрактов не связано с результатами ЕГЭ



Арбитражный суд Поволжского утвердил решения предыдущих инстанций и не стал признавать недействительной сделку «Татспиртпрома» и «Татфондбанка» на 574 млн рублей.

