Минниханов оценил готовность Kazan Expo к чемпионату WorldSkills

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский выставочный центр Kazan Expo. Он проинспектировал готовность центра к мировому чемпионату WorldSkills-2019.

Глава республики оценил площадки для проведения соревнований, осмотрел выставочный зал и другие павильоны, передает пресс-служба президента РТ.

Гендиректор ООО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев доложил, что решен вопрос обеспечения территории выставочного центра связью, доступом к wi-fi и др. Он также рассказал, что сейчас в центре устраняются замечания МЧС и МВД.

Минниханов отметил, что к подготовке и чемпионата необходимо отнестись очень серьезно. «В таких вопросах нет мелочей», — сказал он.

Напомним, что на базе «Казань Экспо» могут создать медицинский промышленный парк. С таким предложением выступила управляющая компания «ФармМедПолис Республики Татарстан».

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа.



